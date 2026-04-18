Trasporto merci | arriva il blocco nazionale il settore è fermo

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il settore del trasporto merci sta attraversando una fase di crisi a causa dell’aumento dei costi del carburante e delle tensioni geopolitiche internazionali. Le strade e le autostrade sono ferme, con conseguenze dirette sulla distribuzione di merci e sull’economia locale, in particolare nelle aree più colpite. La situazione ha portato a un blocco nazionale che coinvolge le imprese del settore e le loro attività quotidiane.

Le strade del trasporto merci in Italia, con un impatto che tocca profondamente anche il tessuto economico fermano, si trovano davanti a un bivio decisivo a causa dell’impennata dei costi del carburante e delle tensioni geopolitiche globali. Dopo una riunione cruciale avvenuta nella giornata di ieri tra i vertici di Unatras e Cna Fita, è stata formalizzata la decisione di bloccare i servizi e tutte le attività legate al trasporto, una misura che non è stata presa con leggerezza ma come ultima risorsa per un comparto ormai giunto al limite della sostenibilità. La strategia di Unatras e il piano per il blocco nazionale. Il Comitato Esecutivo di Unatras si è riunito nelle ultime ore per definire la risposta alla crisi che sta paralizzando le imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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