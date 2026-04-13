Trasporto su strada verso lo stop | Unatras valuta il blocco nazionale dei servizi

L'intera categoria dell'autotrasporto sta considerando un possibile blocco nazionale dei servizi di trasporto su strada. La decisione arriva in seguito a tensioni e proteste tra operatori del settore, che chiedono interventi e modifiche normative. La proposta di fermare temporaneamente le attività riguarda tutte le aziende coinvolte nel trasporto di merci su strada. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

L’intera categoria dell’autotrasporto "è orientata verso il blocco dei servizi di trasporto su strada". Lo rende noto Unatras, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali di settore, alla luce delle riunioni e delle assemblee convocate nel fine settimana. «La richiesta è univoca: - si legge in una nota - imprese strutturate, di medie e piccole dimensioni chiedono all’unisono la sospensione dei servizi di trasporto». Le imprese lamentano «l'atteggiamento irresponsabile della committenza, che determina una riduzione fino a 40 centesimi al litro, e la mancanza di attenzione da parte del Governo». Venerdì 17 aprile il Comitato esecutivo nazionale di Unatras sarà chiamato a pronunciarsi sul fermo dei servizi, avviando le procedure previste per il blocco.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trasporto su strada verso lo stop: Unatras valuta il blocco nazionale dei servizi Leggi anche: Caro carburanti, cresce la tensione: tir verso lo stop nazionale Stop a Sanitaservice: "Blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali"La Fp Cgil lancia l'allarme sulla paralisi del reclutamento di personale nella società in house dell'Asl Brindisi.