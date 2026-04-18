Trasporti | Trenitalia modifiche circolazione sulle alcune linee di Roma e Lazio

Per lavori di manutenzione infrastrutturale, alcune linee ferroviarie regionali di Trenitalia a Roma e nel Lazio subiranno variazioni di orario, limitazioni di percorso e saranno integrate con servizi bus. La circolazione di alcuni treni potrebbe essere sospesa o modificata, con possibili cambi di orario e percorsi alternativi. I dettagli specifici riguardano le tratte coinvolte e le modalità di trasporto sostitutivo.

Per lavori di manutenzione infrastrutturale, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (gruppo Fs) potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione con bus. Lo rende noto Trenitalia. Dettagli sui lavori programmati. In particolare, lunedì 20 aprile, dalle ore 11:10 alle ore 13:40, per lavori nella stazione di Nettuno, alcuni treni della linea FL8 Roma – Nettuno saranno cancellati. Sarà attivo un servizio con bus tra Padiglione e Nettuno e viceversa. Lunedì 27 aprile, dalle ore 10:40 alle ore 13:10, per lavori tra Anagni e Morolo, alcuni treni della linea FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche eo cancellazioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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