Trasporti | Trenitalia modifiche a circolazione su Roma-Civitavecchia

Dopo il crollo di un parapetto sul ponte lungo la linea FL5 domenica scorsa, Trenitalia ha annunciato cambiamenti nelle corse tra Roma e Civitavecchia. La circolazione dei treni subirà modifiche per motivi di sicurezza, con alcune corse che sono state sospese o spostate. La decisione arriva in seguito al cedimento che ha causato disagi ai pendolari e ritardi nelle partenze. Le autorità e l’azienda di trasporti stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Modifiche significative alla circolazione dei treni sono state annunciate dopo il crollo, avvenuto domenica 8 febbraio, di un parapetto di un ponte lungo la linea FL5 che collega Roma a Civitavecchia. Dettagli sulle modifiche alla circolazione. Nella tratta che va da Civitavecchia a Santa Severa, i viaggiatori dovranno adattarsi a un servizio a binario unico, il quale rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori di ripristino della struttura. Questa comunicazione è stata ufficialmente resa nota da Trenitalia. Impatto sui treni Alta Velocità. Inoltre, alcuni treni ad alta velocità subiranno delle deviazioni.

