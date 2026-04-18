Trasporti | Rfi prosegue potenziamento linee ferroviarie nodo di Roma e del Lazio

Rete Ferroviaria Italiana, appartenente al gruppo FS, sta portando avanti i lavori di potenziamento delle linee ferroviarie che collegano il nodo di Roma e l’intera regione del Lazio. L’obiettivo è migliorare la capacità e l’efficienza dei collegamenti su queste tratte, con interventi in corso per ampliare e modernizzare le infrastrutture ferroviarie. La realizzazione di questi interventi prosegue senza interruzioni.

Rete Ferroviaria Italiana, parte del gruppo FS, continua il suo impegno nel potenziamento delle linee ferroviarie nel nodo di Roma e nell’intera regione del Lazio. Come specificato da RFI, per permettere l’esecuzione di queste importanti attività, la circolazione ferroviaria subirà delle sospensioni programmate. Il 20 aprile, dalle ore 11:10 alle ore 13:40, la linea FL8 Roma – Nettuno sarà interessata da lavori presso la stazione di Nettuno. Inoltre, il 27 aprile, dalle ore 10:40 alle ore 13:10, sulla linea FL6 Roma – Cassino si svolgeranno lavori tra Anagni e Morolo; il 29 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:20, sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia si interverrà alla stazione di Roma Aurelia, mentre dalle ore 10:30 alle ore 13:00 si lavorerà nell’ambito di Civitavecchia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Rfi, prosegue potenziamento linee ferroviarie nodo di Roma e del Lazio Notizie correlate Leggi anche: Trasporti, Trenitalia e Rfi interrogati in commissione sui problemi irrisolti delle linee ferroviarie torinesi Trasporti: Trenitalia, modifiche circolazione sulle alcune linee di Roma e LazioPer lavori di manutenzione infrastrutturale, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (gruppo Fs) potrà subire...