Trasporti Trenitalia e Rfi interrogati in commissione sui problemi irrisolti delle linee ferroviarie torinesi

Nella seconda commissione del Consiglio regionale del Piemonte, ieri, si sono svolti confronti con rappresentanti di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana per discutere dei problemi irrisolti nelle linee ferroviarie di Torino. I consiglieri hanno posto domande a Giuseppe Falbo e Laura Anselmi di Trenitalia e a Michele di Rfi, approfondendo le criticità del servizio ferroviario locale.

Nella II commissione del Consiglio regionale del Piemonte, ieri, 4 marzo, vi è stata un'audizione fiume sui trasposti: i consiglieri hanno ascoltato e interrogato Trenitalia e Rete ferroviaria italiana (Rfi), per la prima si sono presentati Giuseppe Falbo e Laura Anselmi e per la seconda Michele Rabino, Davide Famà, Antonella Parodi e Davide Cavone. La seduta è stata presieduta da Mauro Fava di Forza Italia, i rappresentanti delle due società hanno risposto a molte questioni poste, benché non a tutte lamentano alcuni di essi.

