Pina Picierno critica il Pd per aver respinto la riforma, sostenendo che la loro opposizione danneggia le persone coinvolte. La deputata invita il partito a cambiare rotta e a considerare le esigenze dei cittadini, invece di seguire ordini dall’alto. Nel mirino anche i finanziamenti del partito, che chiede di rendere pubblici. La sua posizione si oppone alle decisioni di Elly Schlein, che da settimane si schiera contro il referendum, denunciando rischi costituzionali e un possibile blocco del governo. La questione resta aperta.

Pina Picierno non si arrende ai diktat del Nazareno sul no al referendum. E si conferma una spina nel fianco di Elly Schlein, che da settimane chiama alla battaglia contro il sì denunciando una deriva anticostituzionale per ‘intrappolare’ il governo. La vicepresidente del Parlamento europeo, esponente di spicco dell’ala riformista già sul piede di guerra contro le posizioni del partito in politica estera, in un podcast social del Comitato Sì Riforma torna a illustrare le sue ragioni a favore della riforma Nordio. A cominciare dalla battaglia di civiltà rappresentata dalla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Picierno all’attacco del suo Pd forcaiolo: “Si alla riforma nel nome delle vite rovinate”. E chiede trasparenza sui finanziamenti

