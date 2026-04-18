Il mercato del noleggio in Italia sta attraversando una fase di cambiamento significativo. Nei primi tre mesi dell’anno, le auto hanno registrato una partenza positiva, anche se caratterizzata da cautela. Tuttavia, il settore della locazione si conferma come il principale motore della mobilità nel paese, contribuendo a mantenere viva l’attività nel comparto dei trasporti.

Il mercato del noleggio in Italia sta vivendo una fase di profonda mutazione. Se i primi tre mesi dell’anno hanno mostrato una partenza positiva ma cauta per l’auto, il settore della locazione si conferma il vero motore della mobilità nazionale. Con una quota di mercato che sfiora il 30% delle immatricolazioni, il noleggio non è più solo una scelta per le grandi flotte aziendali, ma una soluzione sempre più esplorata dai privati. Tuttavia, tra l’incognita dei nuovi marchi orientali e le ambiguità comunicative delle offerte commerciali, il settore necessita di una guida autorevole. Abbiamo rivolto alcune domande a Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di Postego Spa e in precedenza ai vertici di CharterWay (Gruppo Mercedes-Benz) e presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, dal 2006 al 2010.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Trasparenza e qualità per il futuro del noleggio"

Chao Yin, Fashion Designer and Lecturer from China talks to Pierre Jones

Notizie correlate

Appalti pubblici, Rimini firma il Protocollo d’intesa coi sindacati per lavoro di qualità, trasparenza e legalitàUno dei primi accordi a livello nazionale capace di introdurre vincoli stringenti per garantire che la spesa pubblica sia sinonimo di lavoro di...

Kostic: qualità importanti da prima punta. E’ il futuro del Milan? Le caratteristiche e i numeri …Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Integrità in sanità, due giorni di lavori a Bari con la partecipazione di Anac; Trasparenza e qualità per il futuro del noleggio; La Toscana integra lo schedario vitivinicolo nel sistema nazionale: più trasparenza e semplificazione per le aziende; riflettori della Commissione Trasparenza sullo stato degli interventi.

Dalla qualità alla trasparenza: Mion e la compliance come vantaggio strategico nel lussoNel mondo del lusso, la qualità non si misura solo con il prodotto finale, ma anche con la capacità di un’azienda di operare con trasparenza, responsabilità e rispetto per le normative, in costante ev ... pambianconews.com

Trasparenza retributiva: nuovi obblighi del datore di lavoroLa trasparenza retributiva in costanza di rapporto: nuovi obblighi per i datori prima dell'assunzione e in corso di rapporto. ecnews.it

Il bilancio di Seif e la trasparenza. Il comunicato dell’ad Cinzia Monteverdi x.com

SANITÀ A COSENZA, NOMINA CONTESTATA ALLA UOC: DUBBI SU REQUISITI E TRASPARENZA Dalla delibera firmata da De Salazar emergono criticità su concorso, requisiti e deroghe: riflettori sulla gestione della sanità commissariata https://www.calabri - facebook.com facebook