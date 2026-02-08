Kostic potrebbe essere il nome giusto per il futuro del Milan. Il giocatore ha mostrato qualità importanti come prima punta, e ora i dirigenti rossoneri valutano se puntare su di lui a lungo termine. Nei prossimi giorni si aspetta un deciso passo avanti nella trattativa, che potrebbe cambiare le carte in tavola per l’attacco milanista.

Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco. A gennaio il club ha chiuso per Fullkrug, ma in estate potrebbe cambiare molto. Come detto occhi anche su talenti interessanti per le prospettive del club rossonero. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Il giocatore è stato cercato durante tutto il mese di gennaio, ma il Milan potrebbe cercare l'accordo con il Partizan Belgrado in questi mesi in vista del calciomercato estivo. Come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta): ha nelle sue armi un tiro molto potente e secco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Kostic: qualità importanti da prima punta. E' il futuro del Milan? Le caratteristiche e i numeri

Kostic potrebbe essere il nome nuovo che il Milan sta seguendo con attenzione.

