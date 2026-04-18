Trapianti pediatrici Bambino Gesù in prima linea | i numeri

Nel 2025, in Italia sono stati effettuati complessivamente 151 trapianti pediatrici. Il centro di Roma, noto come Bambino Gesù, ha realizzato più di un terzo di questi interventi, rappresentando così il quadruplo delle operazioni di vent’anni fa, quando ne venivano eseguiti poco più di dieci. La struttura romana si conferma come uno dei punti di riferimento principali per i trapianti nei bambini nel Paese.

Dei 151 trapianti pediatrici eseguiti in Italia nel 2025, più di un terzo li ha realizzati il Bambino Gesù di Roma: è il quadruplo rispetto a vent’anni fa, quando erano poco più di uno su dieci. In questo lasso di tempo il tasso di donazione nel Paese è aumentato del 50%, passando da 20,2 donatori per milione di abitanti del 2005 a 30,2 nel 2025. “Il ringraziamento va innanzitutto alla generosità delle tante famiglie che decidono di donare gli organi in un momento per loro così difficile”, sottolinea il direttore sanitario del Bambino Gesù Massimiliano Raponi. Gli inizi. L’attività trapiantologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è iniziata la notte tra il 10 e l’11 febbraio 1986, con il primo trapianto di cuore pediatrico su un bambino di 15 mesi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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