A Roma un polo europeo per le malattie rare numeri e lavori in corso al Bambino Gesù

Un progetto di sviluppo al Bambino Gesù nasce dalla necessità di migliorare le cure per le malattie rare. L’ospedale pediatrico più grande d’Europa si dedica a circa 20mila pazienti, integrando le Reti di Riferimento Europee (Ern). Sono in corso lavori per creare un polo europeo dedicato a queste patologie, con l’obiettivo di offrire assistenza più qualificata. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per la ricerca e il trattamento.

L’ospedale pediatrico più grande d’Europa ha in carico circa 20mila pazienti con malattie rare seguiti nel contesto delle Reti di Riferimento Europee (Ern). Parliamo del Bambino Gesù di Roma, punto di riferimento per l’assistenza ma anche per la ricerca di nuove terapie: d’altronde il 35% delle sperimentazioni cliniche farmacologiche in Italia riguarda proprio le malattie rare. Malattie rare nel mondo e in Italia. I numeri dei pazienti rari sono tutt’altro che trascurabili. In tutto il mondo 300 milioni di persone convivono con una malattia rara. Di queste, il 6% è ancora senza diagnosi, percentuale che può arrivare al 60% tra i pazienti pediatrici con disabilità intellettiva o sindromi complesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

