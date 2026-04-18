A Trani è stata inaugurata ieri la mostra fotografica intitolata “Sguardi che cambiano il mondo - Storia di Leonardo Del Vecchio”. L’esposizione raccoglie immagini che raccontano la vita e le attività dell’imprenditore, con particolare attenzione ai momenti salienti della sua carriera. L’evento si svolge presso un locale espositivo cittadino e resterà aperto al pubblico per diverse settimane. La mostra è stata presentata con una breve cerimonia ufficiale.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Si è inaugurata ieri la mostra fotografica "Sguardi che cambiano il mondo – Storia di Leonardo Del Vecchio", al Polo Museale Diocesano di Trani dedicata alla vita e alla visione del fondatore di Luxottica (oggi EssilorLuxottica) e tra i più grandi imprenditori del Novecento. La mostra è organizzata dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio con la collaborazione della Fondazione S.E.C.A. e al vernissage, al fianco della Presidente della Fondazione Nicoletta Zampillo Del Vecchio, hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – in collegamento da Roma -...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Trani: mostra “Sguardi che cambiano il mondo-Storia di Leonardo Del Vecchio” Inaugurata ieri

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