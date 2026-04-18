Tramvia da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti Gramsci Giovine Italia ed Europa

A partire da lunedì, saranno avviati nuovi cantieri lungo i viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa per proseguire i lavori sulla linea 3.2.1 del tram diretta a Bagno a Ripoli. La fase successiva prevede l’avanzamento del completamento della sede tranviaria e la posa dell’armamento ferroviario in queste strade. I lavori continueranno nelle zone interessate nei prossimi giorni, con interventi che coinvolgeranno le carreggiate e le piste ciclabili.

Nuova serie di cantieri in partenza per la linea 3.2.1 del tram per Bagno a Ripoli. La prossima settimana è in programma l’avanzamento dei lavori per il completamento della sede tranviaria e della posa dell’armamento nei viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa. Possibile un forte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia. Leggi anche: Tramvia, modifiche ai cantieri sui viali e a Gavinana: l'impatto sulla viabilità Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tramvia a Firenze, scattano nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa; Perfetti Ricasoli, variante anti code. Accordo per il nuovo progetto. Tramvia a Firenze, scattano nuovi cantieri sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed EuropaDalle 21 di lunedì 20 aprile sarà esteso il cantiere per la sede al centro carreggiata nel tratto tra piazza Isodoro del Lungo e piazzale Donatello. Confermate due corsie per senso di marcia ai lati ... 055firenze.it Tramvia, cambiano le corsie in viale Giovine Italia. I nuovi provvedimenti per la viabilitàSempre domani, alle 21, i lavori per la sede tranviaria arrivano anche in viale Europa (cantiere G1). Nel tratto tra viuzzo delle Lame e via San Marino sarà allestito il cantiere a centro carreggiata ... lanazione.it Assaltata la macchinetta degli snack nella scuola di piazza Giovine Italia, il preside Carmine Villani: «Una ferita per la scuola» - facebook.com facebook