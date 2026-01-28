Tramvia modifiche ai cantieri sui viali e a Gavinana | l' impatto sulla viabilità

Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Oggi, mercoledì 28 gennaio, inizierà la realizzazione della sede tranviaria in viale Gramsci con l'apertura del cantiere a centro carreggiata nel tratto via della Mattonaia-viale Mazzini. Quanto alla circolazione, saranno sempre disponibili due corsie per senso di marcia ai lati dell'area cantierizzata. Nello stesso tratto proseguono anche i lavori delle sistemazioni urbanistiche nei controviali. Previsti restringimenti anche nel tratto finale di viale Mazzini mentre sarà chiuso il parcheggio tra viale Segni e viale Gramsci. Sempre da oggi si allarga il cantiere relativo alle sistemazioni urbanistiche in piazza Beccaria lato via Gioberti.

