Perché la Linea Rossa del tram si accorcia

La decisione di accorciare temporaneamente la Linea Rossa del tram a Bologna nasce da una corsa contro il tempo legata al PNRR. La Giunta comunale ha infatti approvato lo stralcio di un tratto finale della linea, che avrebbe collegato via Manuzio al Parco della Zucca, per rispettare le scadenze previste. Questa scelta comporta anche la cancellazione di due parcheggi strategici nella zona, creando non pochi disagi ai residenti e ai pendolari. La modifica, annunciata come temporanea, mira a velocizzare i lavori e a ottimizzare i tempi di consegna del progetto.

Un passo di lato per non perdere la corsa contro il tempo del PNRR. La Giunta di Palazzo d’Accursio ha ufficializzato lo stralcio “temporaneo” dell’ultimo segmento della Linea Rossa e la cancellazione definitiva di due parcheggi chiave tra via Manuzio e il Parco della Zucca. Una manovra necessaria, spiegano dal Comune, per blindare l’obiettivo dei 15 km di binari entro il 30 giugno 2026, anche a causa dei ritardi del cosiddetto “Passante”. Il sindaco, Matteo Lepore, recentemente ha infatti confermato che “non si farà", almeno così come era stato concepito. Il tram, per ora, si fermerà a San Donnino.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, 13 febbraio 2026 – La linea rossa del tram cambia capolinea e si sposta in San Donnino, perché il progetto del Passante di mezzo non è ancora stato completato.

Il tram rimane fermo da quasi un anno, e i pendolari continuano a chiedersi cosa stia succedendo.

