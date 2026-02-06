Cantieri del tram cambia ancora la viabilità | ecco tutte le strade coinvolte

Da lunedì, Bologna apre nuovi cantieri per il tram e cambia ancora la viabilità. Diverse strade saranno chiuse o modificate, creando disagi ai cittadini. Il Comune ha pubblicato un elenco dettagliato dei lavori, che si può consultare anche sulla mappa online. Restano in vigore le modifiche già in atto e si aggiungono nuove deviazioni fino a fine mese.

Proseguono i lavori dei cantieri del tram a Bologna, con importanti modifiche alla viabilità previste nelle aree di Corticella e Borgo Panigale.

Cantieri del tram a Bologna, cosa cambia a febbraioCome cambia la vaibilità in zona Viale Pertini / Prati di Caprara, via Emilia Ponente, nell’area della stazione ferroviaria a Borgo Panigale, e nelle zone Bolognina e Corticella ... msn.com

I cantieri in zona Borgo PanigaleInvece dal 10 febbraio , in corrispondenza del ponte ferroviario di Borgo Panigale, i cantieri si sposteranno sul lato nord del ponte a seguito del completamento della sede tranviaria sul lato opposto ... ilrestodelcarlino.it

