Cantieri del tram cambia ancora la viabilità | ecco tutte le strade coinvolte

Da lunedì, Bologna apre nuovi cantieri per il tram e cambia ancora la viabilità. Diverse strade saranno chiuse o modificate, creando disagi ai cittadini. Il Comune ha pubblicato un elenco dettagliato dei lavori, che si può consultare anche sulla mappa online. Restano in vigore le modifiche già in atto e si aggiungono nuove deviazioni fino a fine mese.

Nuove chiusure, restringimenti e modifiche alla viabilità in città e sulla tangenziale. L’elenco aggiornato e la mappa online dei principali cantieri Nuovi cantieri e modifiche alla viabilità interesseranno Bologna dal 9 febbraio. Il Comune ha diffuso l’elenco aggiornato dei principali lavori stradali, consultabile anche sulla mappa online interattiva. Quest’ultima permette di conoscere in tempo reale le aree coinvolte e tutte le relative disposizioni sulla viabilità. Tra chiusure temporanee, restringimenti di carreggiata e cantieri per il tram, sono coinvolte numerose zone della città, compresa la tangenziale e la rete autostradale.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

