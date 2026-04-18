Un giovane alpinista di 20 anni ha perso la vita questa mattina durante un’ascensione sulla parete sud del Sasso Levante, nel gruppo del Sassolungo, in Val Gardena. L’incidente si è verificato sulla parete sud del Sasso Levante (Grohmannspitze) e il ragazzo era originario di Bolzano. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente fatale sulla parete sud del Sasso Levante. Un giovane alpinista di 20 anni, originario di Bolzano, ha perso la vita questa mattina, 18 aprile, durante un’ascensione sul Sasso Levante (Grohmannspitze), nel gruppo del Sassolungo, in Val Gardena, Alto Adige. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava arrampicando da primo di cordata insieme a un coetaneo lungo la via Harrer-Wallenfels, quando uno degli ancoraggi ha improvvisamente ceduto. La rottura ha provocato una caduta di circa venti metri, risultata purtroppo fatale. Intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il Soccorso alpino e l’elicottero Pelikan2, insieme ai tecnici del Soccorso alpino della Val Gardena, che hanno provveduto alle operazioni di recupero.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul Sassolungo: muore alpinista di 20 anni durante la scalata

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