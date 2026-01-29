Cogne alpinista muore durante scalata

Un alpinista è morto questa mattina in Valle d'Aosta, cadendo durante la scalata della cascata ghiacciata di Patrì, vicino a Cogne. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta ancora verificando le circostanze dell’incidente.

Valtellina, tragedia in montagna: muore l'alpinista Mauro Profaizer durante una scalata sulle Alpi Retiche Alpinista cade da cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota e muore a Cogne, illeso il compagno di cordata Questa mattina a Cogne, un alpinista è morto cadendo da una cascata di ghiaccio a 1. Alpinista italiano muore da eroe a 7000 metri. Tragedia sul ghiaccio a Valnontey: un alpinista muore sulla cascata di PatrìUn volo improvviso, il silenzio spezzato solo dall'allarme lanciato in montagna e una giornata di arrampicata trasformata in tragedia. È morto oggi, giovedì 29 gennaio, un ghiacciatore impegnato sull' ... Alpinista cade da cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota e muore a Cogne, illeso il compagno di cordataUn alpinista è morto oggi cadendo da una cascata di ghiaccio a Cogne (Valle d'Aosta) a 1.950 metri di quota, illeso il compagno di cordata: indagini in corso. Un alpinista è morto questa mattina durante la scalata della cascata di ghiaccio Patrì, a Valnontey a Cogne, a 1.950 metri di quota. Il corpo è stato recuperato dalle guide del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di cordata. Le indagini per ricostruir

