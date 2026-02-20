Austria alpinista condannato per la morte della compagna | l’aveva abbandonata durante una scalata

Un alpinista austriaco è stato condannato per aver causato la morte della compagna durante una scalata. Il tribunale ha stabilito che, il 19 gennaio, l’uomo ha abbandonato la donna in montagna, lasciandola senza assistenza. La donna è deceduta a causa delle condizioni difficili e del freddo intenso, mentre cercava di tornare a valle da sola. La sentenza si basa sull’accusa di omicidio colposo, perché l’uomo non ha fornito aiuto né ha cercato di salvarla. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

In Austria un tribunale ha giudicato colpevole di omicidio colposo l'alpinista che, il 19 gennaio, ha indirettamente provocato la morte della sua compagna. L'uomo e la partner erano impegnati nella scalata del Grossglockner, la montagna più alta del Paese, di notte, con una temperatura di -8 °C. A un certo punto la donna, sfinita, non aveva avuto più la forza di proseguire, e il compagno l'aveva lasciata lì, a suo dire per cercare soccorsi; era morta poco dopo, assiderata. Entrambi di Salisburgo, Thomas P. (trentasei anni) e Kerstin G. (trentatré anni), avevano deciso di raggiungere la cima del monte, a quasi 3.