Cade da un'impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza muore operaio di 67 anni

Un operaio di 67 anni è deceduto dopo essere caduto da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza. La vittima lavorava per una delle ditte esterne coinvolte nelle operazioni di costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Le autorità stanno ora verificando le cause dell’incidente.

L’uomo, un operaio di 67 anni, è caduto da una impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza. La vittima era un dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione di alcuni lavori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Palermo, operaio cade da impalcatura e muoreUn operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura all'interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel quartiere... Leggi anche: Cade dall’impalcatura di un cantiere nel Monzese e precipita per 4 metri: grave un 58enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cade da sette metri d’altezza mentre lavora a una finestra: artigiano di Castel Ivano rischia la vita; Cuneo, cade da un’impalcatura in cantiere: operaio in ospedale dopo un volo di oltre due metri; Cuneo, cade da un'impalcatura in un cantiere di via Piave: operaio finisce in ospedale; Cuneo, cade da un’impalcatura in un cantiere di via Piave: operaio finisce in ospedale. Cuneo, cade da un’impalcatura in un cantiere di via Piave: operaio finisce in ospedaleIntervento di 118 e squadra Saf dei vigili del fuoco con autoscala. L’uomo, caduto da circa 2,5 metri, è stato trasportato cosciente in codice giallo al Santa Croce ... targatocn.it Cervaro, cade da un ponteggio e muore: chiesto il rinvio a giudizio per quattro personeMassimo Guglielmo è morto sul lavoro cadendo da un’impalcatura nel campo sportivo di Cervaro. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it 30enne cade dal monopattino a Savona: codice giallo al San Paolo - facebook.com facebook Richiesta avanzata dal partito di maggioranza, su sollecitazione di decine di consiglieri di zona e militanti. Se il @pdnetwork avesse un minimo di dignità, domani mattina cade la giunta. @BeppeSala passa dall'essere un pessimo sindaco a essere il peggiore x.com