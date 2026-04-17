Vicenza cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale | muore operaio di 67 anni

Un operaio di 67 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere caduto da un’impalcatura in un cantiere situato all’interno del depuratore gestito dall’azienda di servizi idrici in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto nel cantiere all’interno di un impianto pubblico dedicato al trattamento delle acque. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

(Adnkronos) – Un operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all'interno del depuratore Viacqua di Casale (Vicenza). L'uomo, che lavorava per una ditta incaricata dei lavori di Como, è stato trovato esanime dai colleghi di ritorno dalla pausa pranzo. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari Suem 118 che ne hanno dichiarato il decesso. Indagini in corso da parte di carabinieri e dei tecnici dello Spisal. L'infortunio mortale è avvenuto in assenza di testimoni. —[email protected] (Web Info) “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Cade da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza, muore operaio di 67 anniL’uomo, un operaio di 67 anni, è caduto da una impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza. Palermo, operaio cade da impalcatura e muoreUn operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura all'interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel quartiere... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vicenza, operaio muore dopo una caduta in cantiere; Il mistero del super drone Usa (da 240 milioni) sparito nel Golfo Persico. Tragedia a Vicenza, operaio cade da un impalcatura. Inutili i soccorsi, indagini in corsoUn operaio di 67 anni è morto ieri pomeriggio cadendo da una impalcatura in un cantiere all’interno del depuratore Viacqua di Casale (Vicenza). L’uomo, che lavorava per una ditta incaricata dei lavori ... affaritaliani.it Vicenza, operaio muore dopo una caduta in cantiereL'uomo di 67 anni stava lavorando all'interno del depuratore in strada Casale. Inutili i soccorsi del Suem 118. Indagini in corso sulla dinamica ... rainews.it Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni x.com Nasce la bottiglia celebrativa “Bellissimi 1902”: https://www.lrvicenza.net/bellissimi-1902-la-bottiglia-celebrativa-che-brinda-al-ritorno-e-alla-rinascita-del-vicenza-in-serie-b/ #ForzaLane #ForzaVicenza facebook