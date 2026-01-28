Maltempo | allagamenti e rami caduti a Roma un centinaio di interventi dei vigili

Questa notte a Roma i vigili sono intervenuti circa un centinaio di volte a causa del maltempo. Rami caduti e strade allagate hanno reso difficile il traffico e creato disagi in tutta la città. La polizia locale ha lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Sono circa un centinaio gli interventi eseguiti finora dalle pattuglie della polizia locale di Roma a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale da questa notte. Gli agenti sono attualmente attivi in diverse aree della città, con un numero significativo di attività registrate nelle zone dell’Eur, Tintoretto, Monteverde, Prenestino, Cassia e Nomentano. Interventi di messa in sicurezza. In queste aree, le forze dell’ordine sono impegnate nella messa in sicurezza delle strade, effettuando chiusure temporanee in luoghi critici come via Laurentina, all’altezza del chilometro 18. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Maltempo: allagamenti e rami caduti, a Roma un centinaio di interventi dei vigili Approfondimenti su Roma Maltempo Allagamenti e alberi caduti, 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma. Il Campidoglio: «Circola un’ordinanza falsa, domani scuole aperte» Il maltempo continua a interessare l’Italia, con oltre 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, tra allagamenti e alberi caduti. Emergenza maltempo a Roma: 175 interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti e strade chiuse Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Roma ha fronteggiato un’intensa emergenza maltempo, con 175 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e strade chiuse. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Maltempo Argomenti discussi: Maltempo, ciclone Harry flagella la Sicilia: onde alte 7 metri. Colpite anche Calabria e Sardegna, frane ed evacuati; Maltempo in Calabria, oltre 300 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore; Ciclone Harry, danni e allagamenti in tutto il Sud Sardegna – IL PUNTO; Maltempo: in Calabria 336 interventi dei Vigili del fuoco in 24 ore. Maltempo in Molise con pioggia e mareggiate. Annullati i collegamenti via mare Termoli-TremitiSospesi tutti i traghetti per le Tremiti. La Protezione civile invita a limitare gli spostamenti: rischio idraulico lungo la costa e raffiche fino a burrasca. primonumero.it Buche, alberi caduti e allagamenti, decine di interventi dei vigili del fuocoA Savona una piccola voragine in via Carissimo e Crotti, i carabinieri chiudono la strada in attesa della riparazione ... rainews.it EMERGENZA MALTEMPO A TALSANO: VENT’ANNI DI ALLAGAMENTI MA IL VOTO È SEMPRE LO STESSO "Mentre l’ennesima ondata di maltempo si abbatte sul territorio ionico, la borgata di Talsano si ritrova, puntuale e rassegnata, a fare i conti con uno s - facebook.com facebook #Maltempo #Sicilia, frane e allagamenti a #Siracusa: barca a vela rischia di affondare x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.