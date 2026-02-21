Tragedia nel bosco | operaio travolto e ucciso dalla caduta di un albero

Un operaio è morto questa mattina nel bosco di Calabritto, dopo essere stato travolto da un albero caduto improvvisamente. L’incidente si è verificato durante un intervento di taglio, quando l’albero si è schiantato senza preavviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La squadra di vigili del fuoco ha avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia sul lavoro nella mattinata odierna in agro di Calabritto, dove un operaio ha perso la vita in un drammatico incidente boschivo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un lavoratore regolare, è stato travolto da un albero di alto fusto durante lo svolgimento delle sue mansioni. L’impatto è risultato fatale e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia, per effettuare i rilievi planimetrici e avviare le indagini. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato alla caduta della pianta e le eventuali responsabilità in ordine al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

