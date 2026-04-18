Un uomo di 50 anni residente in una frazione di Forni Avoltri è deceduto oggi nel pomeriggio in un incidente avvenuto in una zona boschiva della provincia di Udine. Durante un’attività di taglio degli alberi, l’uomo è scivolato e caduto in un canalone, perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cade in un canalone durante il lavoro. Un uomo di 50 anni, residente in una frazione di Forni Avoltri, in provincia di Udine, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, 18 aprile, mentre era impegnato in attività di taglio degli alberi in un’area boschiva. Con lui c’era un’altra persona che, assistendo all’incidente, ha immediatamente dato l’allarme contattando il numero di emergenza Nue112. L’intervento dei soccorsi. La centrale operativa Sores ha mobilitato tempestivamente diversi corpi di emergenza: la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Le squadre si sono dirette nella zona del Rio Cencenighe, dove si sospettava fosse avvenuto l’incidente, fornendo supporto anche all’elisoccorso regionale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel bosco: 50enne perde la vita in Friuli

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