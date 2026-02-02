Tragedia in montagna | giovane alpino dei vigili del fuoco perde la vita in un valanga nel Friuli

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto ieri pomeriggio durante un’escursione sul monte Tiarfin, nel Friuli. La valanga lo ha travolto mentre era in cordata con altri alpinisti. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La sua morte ha scosso la comunità del soccorso alpino, ancora sotto shock per l’accaduto.

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto ieri pomeriggio in una valanga sul monte Tiarfin, a oltre 1.800 metri di quota, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il corpo è stato rinvenuto dopo quattro ore di ricerche intensive, sepolto sotto diversi metri di neve. Notari, originario di Bologna, era stato assegnato a Trieste dallo scorso ottobre e si trovava in montagna in compagnia di un amico escursionista, anch'egli residente a Trieste. L'incidente è avvenuto su un versante nord, in prossimità del crinale che raggiunge i 1.930 metri, in un'area nota per la sua instabilità durante i periodi di nevicate intense.

