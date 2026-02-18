La passeggiata nel bosco finisce in tragedia | Giorgio Da Ros perde la vita a 65 anni
Giorgio Da Ros, 65 anni di Vittorio Veneto, è morto durante una passeggiata nel bosco mercoledì mattina. L’uomo si era allontanato per una semplice escursione, ma improvvisamente si è accasciato a terra privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La causa del decesso rimane sconosciuta, ma il fatto ha sconvolto la comunità locale. La salma è stata trasferita al medico legale per ulteriori accertamenti.
L'uomo era in compagnia di un amico (che ha dato l'allarme e ha cercato di rianimarlo) assieme ai rispettivi cani. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare L’allarme è stato subito lanciato da un amico che si trovava con lui e che ha cercato di avviare le pratiche di rianimazione cardio-polmonari. Purtroppo per Da Ros non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Vittorio Veneto. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato la Procura di Treviso, come da prassi. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it
