Alle prime luci dell’alba di sabato 18 aprile 2026, un giovane è stato investito da un treno alla stazione di Cantù Asnago. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:35, provocando la morte del ventenne sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause dell’accaduto.

Un ventenne ha perso la vita intorno alle 5:35 di questo sabato 18 aprile 2026 presso lo scalo ferroviario di Cantù Asnago, dopo essere stato investito da un convoglio. Il tragico evento, avvenuto nelle prime luci dell’alba, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi composti da un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, oltre ai Vigili del Fuoco, ma le condizioni del giovane non hanno lasciato spazio a speranze di salvezza per il personale del 118 accorso sul posto. L’impatto sulla mobilità locale e i primi rilievi. Oltre al dolore per la scomparsa del ragazzo di 23 anni, l’accaduto ha generato conseguenze pratiche sulla circolazione ferroviaria della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia all’alba a Cantù: ventenne travolto dal treno in stazione

Notizie correlate

La tragedia della stazione. Attraversa i binari in bici: 29enne travolto dal trenoe Gualfrido Galimberti Una tragedia alla stazione ferroviaria di Desio ieri alle 16, un ragazzo che scende con la sua bicicletta sulla banchina, poi...

Tragedia nella stazione italiana, travolto dal treno a folle velocità. Scena atroceUna persona è morta nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, dopo essere stata investita da un treno in transito alla stazione di Monfalcone.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tragedia all’alba a Modena: scontro frontale sulla via Emilia, tre morti e un ferito gravissimo; Tragedia all'alba a Palermo: uomo su monopattino travolto e ucciso da un'auto; Tragedia all’alba sulla via Emilia: tre morti e un ferito grave nel Modenese; Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vita.

Tragedia all’alba in corso dei Mille, un uomo è morto nello scontro tra auto e monopattinoIl silenzio delle prime ore del mattino in corso dei Mille è stato spezzato da un violento impatto che è costato la vita a un uomo di 30 anni. L’incidente […] ... blogsicilia.it

Tragedia all'alba a Palermo: uomo su monopattino travolto e ucciso da un'autoIl 30enne stava percorrendo via Cilluffo, in direzione Villabate, mentre l'auto si sarebbe trovata sulla corsia opposta ... lasicilia.it

TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI NELLA GALLERIA FIEGO Scontro frontale nella notte sulla Silana Crotonese: vittime due giovani di Marano Marchesato, un ferito https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/tragedia-sulla-statale-107-due-morti-nella-g - facebook.com facebook

Virginia, ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida: tragedia davanti ai figli x.com