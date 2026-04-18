Tragedia in Varesina a Bollate | muore motociclista

Un incidente mortale si è verificato oggi, sabato 18 aprile, sulla strada Varesina a Bollate. Un motociclista ha perso la vita in seguito a un sinistro che ha coinvolto la sua moto. L'evento ha interrotto il normale svolgimento delle attività sulla strada, creando attenzione tra gli automobilisti e i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

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