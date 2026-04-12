Un ciclista di 68 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, dopo essere precipitato in un dirupo lungo la strada provinciale 240 nella zona di Ghigiano, nel territorio eugubino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è stato trovato senza vita in fondo al pendio. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Perugia, 12 aprile 2026 – Tragedia nel territorio eugubino. Un ciclista di 68 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, in fondo a un dirupo della strada provinciale 240, nel tratto di Ghigiano. In base alle prime informazioni, il ciclista, che stava partecipando a una gara cicloamatoriale, sarebbe precipitato per circa 8 metri nella scarpata e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti tutti i soccorritori, tra cui il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria e i vigili del fuoco. Nonostante il pronto intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista precipita nel dirupo e muore

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