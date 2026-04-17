Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume | trovato morto 17enne in Valle Verzasca
Nella notte in Valle Verzasca, un ragazzo di 17 anni è caduto in un dirupo di circa 20 metri e finito nel fiume sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta accertando le cause dell’incidente e sta svolgendo i rilievi necessari. La vittima non aveva con sé dispositivi di sicurezza al momento della caduta.
Tragedia nella notte in Valle Verzasca, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto terminata nelle acque del fiume.Il dramma si è consumato a Corippo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, il giovane – cittadino svizzero domiciliato nel Canton.🔗 Leggi su Quicomo.it
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