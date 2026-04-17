Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume | trovato morto 17enne in Valle Verzasca

Nella notte in Valle Verzasca, un ragazzo di 17 anni è caduto in un dirupo di circa 20 metri e finito nel fiume sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta accertando le cause dell’incidente e sta svolgendo i rilievi necessari. La vittima non aveva con sé dispositivi di sicurezza al momento della caduta.