Tragedia su via Nazionale | muore un diciannovenne dopo lo scontro

Un incidente stradale si è verificato sulla via Nazionale, tra Misilmeri e Portella di Mare, causando la morte di un giovane di 19 anni che era alla guida di uno scooter elettrico. La collisione ha coinvolto altri veicoli e si sono registrati feriti tra i testimoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di rimozione.

Il tragico bilancio di un violento scontro stradale avvenuto in via Nazionale, nel tratto compreso tra Misilmeri e Portella di Mare, vede la perdita della vita di Amedeo D’amico, un diciannovenne che guidava uno scooter elettrico. Nel sinistro è rimasto ferito gravemente un quattordicenne, passeggero del mezzo a due ruote, ora assistito dai medici presso l’ospedale dei Bambini di Palermo, mentre il conducente dell’auto coinvolta ha riportato ferite a seguito del ribaltamento del veicolo. Dinamiche e soccorsi sul tratto Misilmeri-Portella di Mare. Le autorità stanno ricostruendo i contatti tra i mezzi coinvolti per stabilire se si sia trattato di un impatto frontale o di un tamponamento mentre entrambi procedevano verso la direzione di Villabate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia su via Nazionale: muore un diciannovenne dopo lo scontro Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Tragedia in galleria: muore il bimbo di 3 anni dopo lo scontro con un tirLa vita del piccolo di tre anni, originario di Serra San Quirico, si è spenta ieri mattina all’ospedale Salesi di Ancona. Schianto a Milano, morto un 19enne: il guidatore senza patente si finge soccorritore