Tragedia in clinica Angelo muore così dopo un’operazione | tutti sconvolti

Una tragedia ha sconvolto una clinica dopo il decesso di un paziente avvenuto poche ore dopo un’operazione chirurgica di routine. L’intervento, previsto come semplice e senza complicazioni, si è concluso con la morte del paziente, suscitando sgomento tra familiari e personale medico. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Doveva essere un intervento di routine, uno di quelli che segnano l’inizio di una nuova fase di vita dopo la malattia. Invece, nel giro di poche ore, la situazione è precipitata fino al tragico epilogo. La morte di Angelo Marzulli, 29enne residente a Francavilla Fontana (Brindisi), è ora al centro di un’indagine della magistratura che punta a chiarire ogni aspetto della vicenda. I funerali del giovane si sono svolti il 17 aprile, in un clima di profondo dolore che ha coinvolto l’intera comunità. Solo successivamente, però, è arrivata una svolta inattesa: la salma è stata sequestrata su disposizione della Procura, un passaggio necessario per consentire ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia in clinica, Angelo muore così dopo un’operazione: tutti sconvolti Notizie correlate Lecce, indagine su clinica privata: muore un ventenne dopo l’operazioneUn giovane di Francavilla Fontana ha perso la vita il 16 aprile scorso presso la clinica privata Città di Lecce, a seguito di quella che era stata... Leggi anche: Va in Albania per perdere peso: Massimo Ferro muore dopo l'operazione "economica" in clinica Altri aggiornamenti Angelo Marzulli morto in clinica poche ore dopo l’intervento: Procura apre fascicoloFrancavilla Fontana (Brindisi) – 18 aprile 2026. Doveva essere un intervento programmato, considerato delicato ma non particolarmente rischioso. Si è invece trasformato in tragedia per Angelo Marzulli ... statoquotidiano.it Angelo Marzulli morto a 29 anni dopo l'intervento chirurgico di routine: il dramma e la denuncia della famigliaUn intervento prospettato come di routine, poi l’improvviso aggravamento e purtroppo il decesso. La morte di Angelo Marzulli, 29enne residente ... msn.com