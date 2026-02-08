Va in Albania per perdere peso | Massimo Ferro muore dopo l' operazione economica in clinica

Va in Albania per perdere peso, ma il suo viaggio finisce in tragedia. Massimo Ferro si è sottoposto a una gastrectomia in una clinica albanese, convinto di migliorare la sua salute. Il giorno dopo l’intervento, però, le cose sono peggiorate rapidamente. Nonostante i tentativi di assistenza, Ferro non è riuscito a sopravvivere. La famiglia ora chiede risposte sulla sicurezza di queste operazioni low-cost.

L'imprenditore era il titolare della Fmm Service srl, aveva 54 anni. La scelta di Tirana, centro "gemello" di Milano ma al costo di 10.000 euro in meno. La famiglia: "Nessuno ha saputo indicare la causa" Era andato in Albania per un'operazione di riduzione dello stomaco, una gastrectomia. Dal giorno dopo l'intervento, però tutto è andato a peggiorare fino ad arrivare alla morte. Massimo Ferro, 54 anni, imprenditore di Camposampiero, provincia di Padova, è deceduto il 22 dicembre 2025 a Tirana, ma la notizia della morte si è diffusa solo negli ultimi giorni. Sulla vicenda la Procura di Padova ha aperto un fascicolo e ha iscritto nel registro degli indagati due professionisti legati al percorso clinico seguito dall’uomo prima della trasferta.🔗 Leggi su Today.it

Indagini sui due professionisti della clinica milanese a cui si era rivolto Massimo Ferro per problemi di obesità Si sarebbe dovuto sottoporre all’operazione a Milano ma è poi stato mandato a Tirana facebook