Lecce indagine su clinica privata | muore un ventenne dopo l’operazione

Un giovane di 23 anni di Francavilla Fontana è deceduto il 16 aprile presso una clinica privata a Lecce. La morte è avvenuta dopo un intervento di natura cardiaca, definito come non complesso, svolto nella struttura. La vicenda è al centro di un’indagine avviata dalla procura per chiarire le cause del decesso. La famiglia ha presentato una denuncia, e sono in corso accertamenti sulla gestione dell’intervento e sulle condizioni del paziente.

Un giovane di Francavilla Fontana ha perso la vita il 16 aprile scorso presso la clinica privata Città di Lecce, a seguito di quella che era stata presentata come un’operazione cardiaca non complessa. La Procura di Lecce ha ora avviato un procedimento giudiziario per ricostruire l’esatta dinamica del decesso di Angelo Marzulli, il ventenne appassionato di sport e motociclismo che, nonostante una patologia al cuore già nota, conduceva uno stile di vita regolare. L’iter giudiziario e le indagini sulla struttura leccese. Il sostituto procuratore Alfredo Manca ha disposto l’esecuzione dell’autopsia per chiarire le ragioni cliniche che hanno portato alla morte del ventenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, indagine su clinica privata: muore un ventenne dopo l’operazione Notizie correlate Leggi anche: Va in Albania per perdere peso: Massimo Ferro muore dopo l'operazione "economica" in clinica Francesco morto dopo intervento per dimagrire: "Operazione eseguita in clinica senza terapia intensiva"Nuova udienza, oggi, dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale sammaritano, presieduta dal dottor Sergio Enea, nel processo a carico del... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Muore a 28 anni, aperta un’inchiesta. Un intervento di routine, poi il dramma: muore un 29enne, aperta l'inchiestaUn intervento prospettato come di routine, poi l’improvviso aggravamento e purtroppo il decesso. La morte di Angelo Marzulli, 29enne residente a Francavilla Fontana (Brindisi), ... ilmattino.it Bancarotta fraudolenta a Lecce, quattro misure cautelari nel settore dell’assistenza agli anzianiIndagine della Guardia di Finanza: distrazione di 720mila euro e debiti milionari verso Erario e dipendenti. Coinvolta una RSA della provincia. leccenews24.it