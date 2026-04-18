Tragedia in casa | morta 56enne

Una donna di 56 anni è deceduta improvvisamente nella sua abitazione dopo aver accusato un malore. Secondo quanto riferito, si è accasciata al suolo e il suo cuore ha cessato di battere. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Ha accusato un malore mentre era in casa, si è accasciata al suolo ed il suo cuore ha smesso di battere.E' quanto accaduto in via Saporito ad Aversa dove Luisa Ventre di 56anni è deceduta all'interno del proprio appartamento. La donna è stata colta da un malore improvviso.Chiamati i soccorsi, i.🔗 Leggi su Casertanews.it

Gorla Minore | Tragica caduta in moto: morto sul colpo

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