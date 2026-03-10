Una persona è rimasta uccisa questa mattina alla stazione di Monfalcone dopo essere stata investita da un treno in transito. La vittima è stata travolta mentre si trovava sui binari e il convoglio viaggiava a grande velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita dell’individuo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una persona è morta nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, dopo essere stata investita da un treno in transito alla stazione di Monfalcone. L’episodio si è verificato poco prima delle 6:00 e ha comportato l’immediata interruzione della circolazione sulla linea Venezia-Trieste. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso sanitario, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Le operazioni di recupero e i rilievi hanno richiesto tempo; per la vittima non è stato possibile prestare soccorso efficace. Intervento delle autorità e accertamenti sulla dinamica. Dopo l’allarme, l’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia nella stazione italiana, travolto dal treno a folle velocità. Scena atroce

