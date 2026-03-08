La tragedia della stazione Attraversa i binari in bici | 29enne travolto dal treno

Un giovane di 29 anni è stato investito da un treno alla stazione di Desio ieri alle 16. Secondo quanto riferito, stava scendendo con la bicicletta sulla banchina e ha attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso, senza accorgersi di un convoglio in arrivo. La sua scelta imprudente si è conclusa con il tragico investimento.

e Gualfrido Galimberti Una tragedia alla stazione ferroviaria di Desio ieri alle 16, un ragazzo che scende con la sua bicicletta sulla banchina, poi decide di attraversare i binari imprudentemente senza passare dal sottopasso e senza avvedersi un convoglio in arrivo. L’urto violento e irreparabile. La morte sul colpo. Cosa sia accaduto, sulla tragedia andata in scena nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Desio resta ancora da chiarire nella sua completezza, le indagini sono in corso. L’unica certezza è che è morto un ragazzo di 29 anni, Andrea Merazzi, nato a Odessa in Ucraina, residente a Besana in Brianza, ex studente all’Itis Leonardo da Vinci di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

