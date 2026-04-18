Tragedia a Taurano | finisce in ospedale la donna colpita dal rogo

Un incendio divampato l’8 aprile in un’abitazione di Taurano ha provocato la morte di una donna di 68 anni. La stessa donna è rimasta ferita nell’incendio ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

L’incendio scoppiato l’8 aprile in un’abitazione di via Sant’Antonio Abate a Taurano ha causato il decesso di una donna di 68 anni. La vittima, residente al piano terra di un edificio nel piccolo comune irpino di poco più di mille abitanti, è spirata dopo dieci giorni di sofferenze nei reparti ospedalieri. Le fiamme hanno travolto rapidamente l’appartamento coinvolto dal rogo. Una persona che viveva nella stessa abitazione è riuscita a estrarre la sessantottenne dalle mura infiammate prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ma i danni fisici erano già devastanti. La donna presentava ustioni che coprivano circa l’ottanta per cento della sua superficie corporea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Taurano: finisce in ospedale la donna colpita dal rogo Notizie correlate Morta la donna intossicata. Era stata salvata dal rogoNon ce l’ha fatta ed è spirata a causa del fumo inalato e a causa delle complicazioni avute in seguito a un incendio, Yoanna Mariola Brychy, la donna... Paura in piena notte. Rogo in un’abitazione. Evacuate 40 persone. Una donna in ospedaleMomenti di apprensione nella notte fra sabato e ieri quando intorno alle 3 si è sviluppato un incendio in un appartamento all’ultimo piano del...