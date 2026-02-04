Yoanna Mariola Brychy, la donna di 51 anni che era stata estratta in condizioni gravissime da un incendio in via Schivardi a Brescia, non ce l’ha fatta. Dopo aver resistito al fuoco e alle complicazioni causate dal fumo inalato, si è spenta. La sua morte chiude un episodio drammatico che aveva suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona.

Non ce l’ha fatta ed è spirata a causa del fumo inalato e a causa delle complicazioni avute in seguito a un incendio, Yoanna Mariola Brychy, la donna di 51 anni estratta in gravissime condizioni del rogo che ha distrutto il suo appartamento in via Schivardi a Brescia lo scorso 27 gennaio. La salma della donna si trova nell’obitorio degli Spedali Civili cittadini, in attesa che siano fissati i funerali. Il rogo, divampato intorno alle 23 dello scorso martedì ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare una quindicina di persone. Il convivente di Yoanna Mariola Brychy è stato recuperato su un poggiolo, dove si era rifugiato dopo che le fiamme erano diventate alte e l’aria irrespirabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta la donna intossicata. Era stata salvata dal rogo

Un incendio si è scatenato questa notte in un condominio di Brescia, il terzo in pochi giorni.

