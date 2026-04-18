Tragedia a Suio Terme | muore in piscina un bambino di 7 anni

Un bambino di 7 anni ha perso la vita questo pomeriggio in una piscina di un albergo a Suio Terme, nel sud pontino. L’incidente si è verificato nello stabilimento termale del comune di Castelforte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le manovre di rianimazione si sono concluse con esito negativo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Una tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud pontino. Un bambino di 7 anni ha perso la vita nella piscina di un albergo in uno stabilimento termale. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ma non si esclude che la causa possa essere.🔗 Leggi su Latinatoday.it Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse risucchiato dal bocchettone» Notizie correlate Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscinaUn bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in... Una raccolta di contenuti Suio, tragedia alle terme: bambino di 7 anni muore annegatoTragedia nel pomeriggio a Suio Terme, frazione del comune di Castelforte, dove un bambino di sette anni ha perso la vita all’interno della piscina di uno stabilimento termale. Secondo una prima ricost ... radioluna.it Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di SuioIn uno stabilimento termale. Si ipotizza che sia stato risucchiato da un bocchettone. E' stato prontamente soccorso dal 118, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri ... rainews.it