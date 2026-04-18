Tragedia a Suio Terme | muore in piscina un bambino di 7 anni risucchiato da un bocchettone

Da latinatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di sette anni ha perso la vita questo pomeriggio in una piscina di un albergo a Suio Terme, nel comune di Castelforte. Secondo quanto riferito, il bambino è stato risucchiato da un bocchettone presente nella vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di salvataggio e i rilievi del caso. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud pontino. Un bambino di 7 anni ha perso la vita nella piscina di un albergo in uno stabilimento termale. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ma l'ipotesi è che la causa sia legata a un.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse risucchiato dal bocchettone»

Video Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse risucchiato dal bocchettone»

Notizie correlate

Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscinaUn bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in...

Tragedia a Suio Terme: muore in piscina un bambino di 7 anniUna tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud pontino.

Panoramica sull’argomento

suio terme tragedia a suio termeTragedia a Suio Terme: bimbo di 7 anni muore annegato in piscinaUna giornata alle terme si è trasformata in tragedia a Suio, nel comune di Castelforte (Latina), al confine con il Casertano, dove un bambino di sette anni ha ... pupia.tv

suio terme tragedia a suio termeSuio, tragedia alle terme: bambino di 7 anni muore annegatoTragedia nel pomeriggio a Suio Terme, frazione del comune di Castelforte, dove un bambino di sette anni ha perso la vita all’interno della piscina di uno stabilimento termale. Secondo una prima ricost ... radioluna.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.