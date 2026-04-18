Tragedia a Suio Terme | muore in piscina un bambino di 7 anni risucchiato da un bocchettone

Un bambino di sette anni ha perso la vita questo pomeriggio in una piscina di un albergo a Suio Terme, nel comune di Castelforte. Secondo quanto riferito, il bambino è stato risucchiato da un bocchettone presente nella vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di salvataggio e i rilievi del caso. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud pontino. Un bambino di 7 anni ha perso la vita nella piscina di un albergo in uno stabilimento termale. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ma l'ipotesi è che la causa sia legata a un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse risucchiato dal bocchettone» Notizie correlate Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscinaUn bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in... Tragedia a Suio Terme: muore in piscina un bambino di 7 anniUna tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Suio Terme, nel comune di Castelforte, nel sud pontino. Panoramica sull’argomento Tragedia a Suio Terme: bimbo di 7 anni muore annegato in piscinaUna giornata alle terme si è trasformata in tragedia a Suio, nel comune di Castelforte (Latina), al confine con il Casertano, dove un bambino di sette anni ha ... pupia.tv Suio, tragedia alle terme: bambino di 7 anni muore annegatoTragedia nel pomeriggio a Suio Terme, frazione del comune di Castelforte, dove un bambino di sette anni ha perso la vita all’interno della piscina di uno stabilimento termale. Secondo una prima ricost ... radioluna.it