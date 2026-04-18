Una giovane studentessa di 23 anni, originaria di Campobello di Mazara, è stata trovata senza vita a Roma nel giorno che avrebbe dovuto celebrare la sua laurea. La cerimonia, prevista per quell’occasione, non si è mai svolta. Accanto a lei, una corona d’alloro non consegnata e una vicenda personale che rimane ancora avvolta nel segreto. La notizia ha suscitato scalpore nella capitale e ha portato all’apertura di un’indagine.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Studentessa 23enne precipita nel palazzo: non era più iscritta all'università dal 2024. Una corona d’alloro che non verrà mai indossata e un segreto diventato troppo pesante da trascinare. La tragedia di Miriam Indelicato, la studentessa di 23 anni originaria di Campobello di Mazara (Trapani), ha scosso il cuore di Roma in quello che doveva essere il giorno del suo trionfo accademico. Il suo corpo è stato trovato senza vita venerdì 17 aprile nell’androne del palazzo di via di Torrevecchia, dove la giovane risiedeva per i suoi studi. A fare la macabra scoperta è stato il portiere dello stabile, che ha trovato la ragazza riversa a terra nella tromba delle scale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tragedia a Roma: Miriam muore nel giorno della finta laurea

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