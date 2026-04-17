Miriam Indelicato trovata morta a Roma alla vigilia della laurea

Una studentessa siciliana è stata trovata morta a Roma, poco prima di laurearsi. Secondo quanto ricostruito, sarebbe caduta dalla tromba delle scale del suo edificio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. La giovane avrebbe dovuto laurearsi nei prossimi giorni, ma il tragico evento ha interrotto i preparativi. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari.

Doveva essere il momento della corona d'alloro, dei pasticcini e di brindisi con amici e parenti. Invece, il 17 aprile 2026 è Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nell'androne del palazzo romano in cui abitava. Il corpo della giovane è stato scoperto dal portiere dello stabile: riversa a terra nella tromba delle scale, inutili i soccorsi., Secondo i primi rilievi scientifici, la ragazza sarebbe precipitata dall'alto all'interno della tromba delle scale. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto nelle ultime ore della giovane e, al momento, non viene esclusa alcuna pista.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Miriam Indelicato trovata morta a Roma alla vigilia della laurea STUDENTESSA TRAPANESE DI 23 ANNI TROVATA MORTA A ROMA ALLA VIGILIA DELLA LAUREA Notizie correlate Trovata morta a Roma alla vigilia della laurea: indagini sulla morte della 23enne Miriam IndelicatoROMA – Un traguardo atteso, costruito dopo anni di studio, si è trasformato in tragedia. Leggi anche: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Tragedia alla Luiss. Miriam Indelicato, di Santa Ninfa, muore il giorno prima della laurea; Studentessa siciliana trovata senza vita a Roma: oggi avrebbe discusso la tesi. Miriam Indelicato morta in casa, indagini aperte su tutte le ipotesiStudentessa trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Luiss La studentessa siciliana Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta nella sua ... assodigitale.it Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Miriam Indelicato, 23 anni. Vogliamo immaginarla così. Con la corona d’alloro in testa, il sorriso pieno di luce e gli occhi di chi ce l’ha fatta. Nel giorno che aspettava da tempo, dopo sacrifici, notti sui libri, ansie, sogni e quella determinazione silenziosa che sol facebook