Miriam Indelicato trovata morta a Roma il giorno della laurea | ‘Non risultava più iscritta all’Università’

Una giovane donna è stata trovata senza vita a Roma nel giorno previsto per la sua laurea, giorno che aveva condiviso con la famiglia e gli amici. Secondo le informazioni raccolte, non risultava più iscritta all’università. La studentessa, originaria di Trapani, aveva pianificato la discussione della tesi e attendeva con entusiasmo il momento di ricevere il diploma. La scoperta del decesso è avvenuta poco dopo la sua assenza all’appello.

La tesi da discutere e la scoperta dopo il tragico ritrovamento della studentessa trapanese. Doveva essere il giorno della laurea, quello annunciato ai genitori, preparato nei dettagli, atteso come un traguardo. Invece si è trasformato in un caso destinato a far discutere. Miriam Indelicato, 23enne trapanese, è stata trovata senza vita a Roma proprio nelle ore in cui avrebbe dovuto discutere la tesi, ma un elemento emerso subito dopo il ritrovamento ha cambiato completamente il quadro: la giovane non risultava più iscritta all’università già dal 2024. Un dettaglio che pesa, che sposta il baricentro della vicenda e che ora è al centro delle verifiche degli investigatori.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Miriam Indelicato trovata morta a Roma il giorno della laurea: ‘Non risultava più iscritta all’Università’ Notizie correlate Miriam Indelicato trovata morta a Roma alla vigilia della laureaDoveva essere il momento della corona d'alloro, dei pasticcini e di brindisi con amici e parenti. Trovata morta a Roma alla vigilia della laurea: indagini sulla morte della 23enne Miriam IndelicatoROMA – Un traguardo atteso, costruito dopo anni di studio, si è trasformato in tragedia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Tragedia alla Luiss. Miriam Indelicato, di Santa Ninfa, muore il giorno prima della laurea; Studentessa siciliana trovata senza vita a Roma: oggi avrebbe discusso la tesi. Miriam Indelicato morta in casa, indagini aperte su tutte le ipotesiStudentessa trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Luiss La studentessa siciliana Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta nella sua ... assodigitale.it Miriam Indelicato: la studentessa di 23 anni trovata morta nell'androne di casa alla vigilia della laureaIl corpo della ragazza è stato trovato dal portiere del palazzo la mattina del 16 aprile, intorno alle 10. Il cadavere era riverso a terra nella tromba delle scale. L'uomo ha subito allertato i soccor ... today.it Morte di Miriam Indelicato, mistero a Roma: la 23enne trovata senza vita nel palazzo dove abitava Resta avvolta nel mistero la morte di Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni trovata senza vita a Roma nell’androne del palazzo in cui viveva. Una tragedia facebook Miriam Indelicato, mistero sulla morte della studentessa 23enne: oggi si sarebbe laureata roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com