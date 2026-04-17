Prato 35enne cade da una finestra al secondo piano e muore | nel corpo trovati 97 ovuli di droga
A Prato, un uomo di 35 anni è deceduto dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di un appartamento. Durante le operazioni di soccorso, sono stati trovati nel suo corpo 97 ovuli di droga. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze della caduta e il coinvolgimento del soggetto nel traffico di sostanze stupefacenti.
Un 35enne cinese è morto a Prato dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento. In ospedale scoperti 97 ovuli di droga nel corpo. La Procura indaga per istigazione al suicidio e valuta tutte le ipotesi, inclusa un’aggressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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