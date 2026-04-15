L'attrice francese è stata trovata priva di sensi in una piscina a Parigi ed è attualmente in coma. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’ospedale dove è stata trasportata. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’accaduto o sulle cause viene al momento comunicato. La stampa segue con attenzione gli sviluppi sulla vicenda.

Sono disperate le condizioni di salute di Nadia Farès, l’attrice francese protagonista del film “I fiumi di porpora” con Jean Reno e Vincent Cassel. La 57enne è stata trovata priva di sensi in una piscina pubblica di Parigi ed è stata ricoverata in ospedale. La notizia è trapelata dal quotidiano Le Parisien e confermata dalla procura di Parigi, che sta indagando sulla dinamica dell’accaduto. Cos'è successo. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Nadia Farés stava nuotando nella piscina nell'elegante complesso sportivo Blanche di Parigi. Insieme all'attrice in vasca c’erano altre persone e una di queste, considerata un testimone, si sarebbe accorta che qualcosa non andava nel comportamento dell’attrice.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In coma Nadia Farès. L’attrice trovata priva di sensi in una piscina a Parigi

Nadia Fares dans le coma. L'actrice retrouvée dans une piscine à Paris. Que s'est-il passé

Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile.

Nadia Farès in coma farmacologico, l’attrice francese ha avuto un incidente nella piscina di una palestraÈ in coma Nadia Farès, l’attrice francese 57enne trovata priva di sensi sabato 11 aprile dopo un incidente nella piscina di una palestra.

Temi più discussi: Nadia Farès è in coma farmacologico. L'attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedale; In coma Nadia Farès, l'attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a Parigi; Nadia Farès è in coma, l'attrice 57enne trovata priva di sensi in una piscina di una palestra: giallo a Parigi; L'attrice Nadia Farès è in coma.

Paura per Nadia Farès: l’attrice ricoverata in coma farmacologico a ParigiNadia Farès è ricoverata in condizioni critiche dopo un malore in piscina: la procura di Parigi ha avviato un’indagine e l’attrice risulta attualmente in coma farmacologico. notizie.it

In coma Nadia Farès, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a ParigiLeggi su Sky TG24 l'articolo In coma Nadia Farès, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a Parigi ... tg24.sky.it

«Le sue condizioni sono molto gravi, abbiamo deciso di indurre il coma artificiale per monitorare costantemente le funzioni vitali. » Sono queste le parole che hanno scosso fan e colleghi di Nadia Farès, dopo il grave incidente avvenuto in una piscina parigina - facebook.com facebook