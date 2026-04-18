Traffico Roma del 18-04-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 18 aprile 2026, si registra traffico a Roma, in particolare sulla via Monte Mario, all’altezza di via Luigi Luzi. Da giovedì scorso, è stata chiusa al traffico via Sebastiano Vinci tra via della Vite e via Trionfale. La chiusura riguarda una porzione di strada che interessa le zone limitrofe a Monte Mario. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali deviazioni o percorsi alternativi.

Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni cambiano oltre la viabilità lungo alcune strade tra via di Torrevecchia il complesso della Santa Maria della Pietà diverse le linee bus deviate proseguono Intanto i lavori sulla Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile formazione di code di attese nelle due direzioni questa sera 20:45 all'Olimpico l'atteso incontro Atalanta inevitabili le ripercussioni al della Vittoria al Flaminio Enea...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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