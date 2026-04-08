Il traffico a Roma nel pomeriggio del 8 aprile 2026 alle 18:30 presenta alcune criticità. In particolare, via Portuense, all’altezza di via Ettore Rolli, è stata chiusa a causa di un incidente che coinvolge alcuni veicoli. La chiusura ha provocato disagi sulla strada in direzione della zona interessata. La circolazione si svolge con rallentamenti e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

Luceverde Roma chiusa per incidente via Portuense all'altezza di via Ettore Rolli in direzione di piazzale della Radio incidente con allentamenti su via Laurentina nei pressi di via del Casale di Vallerano un altro incidente sta provocando code su via di Torpignattara all'altezza di viale Giacomo Aicardi ricco intenso con rallentamenti e code Invece sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 la stessa situazione in carreggiata interna rallentamenti e code a tratti tra la Pontina è la via Anita rallentamenti e code anche sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria in direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 18:30

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