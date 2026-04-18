La Giunta comunale di Grosseto ha approvato un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la creazione del Museo del Buttero e delle Tradizioni Popolari della Maremma. L'obiettivo è valorizzare le pratiche e le storie legate alla cultura locale attraverso l’allestimento di uno spazio espositivo dedicato. La progettazione del museo prevede la collaborazione tra enti pubblici e privati per la realizzazione dell’iniziativa.

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato l’accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione del Museo del Buttero e delle Tradizioni Popolari della Maremma (Mu.Bu.Tra.), che sorgerà ad Alberese. Un progetto strategico per la valorizzazione dell’identità maremmana, capace di coniugare cultura, turismo e sviluppo territoriale, sostenuto da un finanziamento di 150mila euro da parte della Fondazione, che si aggiunge alle risorse comunali e regionali, per un investimento complessivo di oltre 500mila euro. Il museo troverà spazio nell’immobile già destinato a finalità culturali nella frazione di Alberese e rappresenterà un punto di riferimento per la promozione delle tradizioni locali, con particolare attenzione alla figura del buttero, simbolo della Maremma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni popolari. Nasce il Museo del buttero

Notizie correlate

Il mito di San Biagio: tra miracoli e tradizioni popolari legate alla salute della golaIl 3 febbraio, in molte chiese d’Italia, soprattutto nel Nord, si celebra la ricorrenza di San Biagio con riti antichi che risalgono al Medioevo.

Le tradizioni popolari siciliane sbarcano in Australia con Sara CappelloNelle notti australiane risuonano i canti di Rosa Balistreri, le abbanniate, gli arcaici suoni della lira, dell'aulos e della kalimba, le storie di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Tradizioni popolari. Nasce il Museo del buttero; Le fiabe sono vere… La mostra inclusiva al Museo delle Civiltà di Roma prorogata al 24 maggio; Un tuffo nel mistero di Pocapaglia: riaprono museo e chiesa tra storia e leggende; Giornate dei mestieri d'arte: visite e iniziative gratuite a Seravezza. Seminario sul paesaggio mediceo.

Nasce il Museo del Buttero e delle tradizioni popolari: accordo con Fondazione Cassa di RisparmioGrosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato l’accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione del Museo del Buttero e delle tradizioni popolari della Maremma (Mu ... grossetonotizie.com

È stato presentato questo pomeriggio il libro dedicato alla controversa storia di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo. L'evento si è svolto alla Biblioteca Blu del Museo del Presente - Falcone e Borsellino. Roberto Parisi - facebook.com facebook

Chiude il museo del Gulag, tornano i busti di Stalin. La Russia putiniana riscrive la sua Storia x.com