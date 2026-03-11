Le tradizioni popolari siciliane sbarcano in Australia con Sara Cappello

In Australia, le tradizioni popolari siciliane prendono vita attraverso le esibizioni di Sara Cappello, che porta in scena canti e storie della Sicilia. Durante le serate, si ascoltano le canzoni di Rosa Balistreri, le abbanniate e i suoni della lira, dell'aulos e della kalimba. Sono presenti anche le narrazioni di figure come Angelica e Orlando, accompagnate dai pupi.

Nelle notti australiane risuonano i canti di Rosa Balistreri, le abbanniate, gli arcaici suoni della lira, dell'aulos e della kalimba, le storie di Angelica e Orlando e degli altri pupi. La comunità italo-australiana a Melbourne, nella contea di Mornington Peninsula e in altre zone del nuovissimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Le tradizioni e la cultura siciliana sbarcano in Australia, inizia Mediterraneo DreamUn affetto radicato nella massiccia emigrazione storica e nel fascino contemporaneo per le tradizioni, il cibo e lo stile di vita dell'isola. I falò popolari sono salvi: "Vittoria per le nostre tradizioni"I falò tradizionali come quelli della Giubiana potranno continuare ad accendersi in Lombardia nonostante le restrizioni sulla qualità dell'aria. Aggiornamenti e notizie su Sara Cappello Discussioni sull' argomento Le tradizioni popolari siciliane sbarcano in Australia con Sara Cappello; La 71° Campionaria del Mediterraneo a Palermo assegnata a Mediexpo: in fiera dal 23 maggio al 7 giugno. Le tradizioni popolari siciliane sbarcano in Australia con Sara CappelloNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nelle notti australiane ... palermotoday.it Ad Agrigento l'Officina delle tradizioni popolari sicilianeRestituita alla pubblica fruizione l'Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane, luogo del cuore del Fai, spazio espositivo culturale che il Val d'Akragas, compagnia di folklore iscritta al ... ansa.it Pienone alla sala COASIT Melbourne accanto al delizioso Museo Italiano. Grazie a tutti i presenti e tutti gli amici australiani per gli applausi e gli apprezzamenti. È stata una bellissima serata di musica e racconti con Fulvio Cama Musicantore Sara Cappello Fe - facebook.com facebook